Bayern Monaco, Tolisso in uscita: Juve e Napoli alla finestra

Notizie di calciomercato interessanti arrivano dalla Francia, più precisamente dal quotidiano L’Equipe. Secondo il media sportivo, Corentin Tolisso sarebbe in uscita dal Bayern Monaco. Un profilo come quello del calciatore francese attira ovviamente l’interesse di tantissimi club, tra i quali vi sarebbero anche il Napoli e la Juventus.

Classe ’94, Tolisso rappresenta un’ottima occasione di mercato, poiché il contratto che lo lega al Bayern Monaco scadrà la prossima estate. Il calciatore ora si sta godendo le sue vacanze, ma al rientro dovrà necessariamente confrontarsi con tecnico o dirigenza.

Il bivio dunque è dietro l’angolo: o rinnovo contrattuale o cessione immediata. La terza strada infatti sarebbe la permanenza per un’ultima stagione, per poi svincolarsi a zero nel corso della prossima finestra estiva di calciomercato.

Ovviamente l’ultima ipotesi non è contemplata nei pensieri di Oliver Kahn e Hasan Salihamidzić, poiché comporterebbe una perdita economica non indifferente. Ecco allora che, con l’accordo per il rinnovo che tarda ad arrivare, la scelta più ovvia diviene la cessione.

Il cartellino di Corentin Tolisso viene valutato attualmente intorno ai 20 milioni di euro. Sul centrocampista francese, come detto, non manca di certo il mercato. In particolare il Napoli potrebbe farci più di un pensierino, soprattutto se in quel di Castel Volturno dovesse registrarsi l’addio di Fabian Ruiz.