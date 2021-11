Bayern Monaco, Tolisso via a parametro zero: Inter e Napoli su di lui

In casa Bayern Monaco vi è un calciatore molto interessante che a fine anno si ritroverà svincolato, avendo il contratto in scadenza nel 2022. Si tratta di Corentin Tolisso, centrocampista francese di 27 anni.

La situazione contrattuale del calciatore classe 1994 ha iniziato così ad attirare sempre più interessi, anche e soprattutto dalla Serie A. Nel campionato italiano vi sono due squadre che su tutte annoverano Tolisso tra i cosiddetti “vecchi pallini”: l’Inter e il Napoli.

Ovviamente però la situazione fa gola anche a moltissimi altri club. Secondo quanto riportato dalla rivista Kicker ad esempio, l’entourage di Tolisso avrebbe proposto il suo assistito anche al Tottenham di Antonio Conte.

Insomma, per Corentin Tolisso si prospetta un’estate infuocata. Ai margini del progetto tecnico del Bayern Monaco, il centrocampista francese non vede l’ora di poter iniziare una nuova avventura in un top club europeo. Allo stesso tempo i club a lui interessati non vogliono farsi scappare l’occasione del parametro zero.

Bypassato quindi il costo del cartellino, che sarebbe stato non indifferente, rimane però il problema dell’ingaggio. Difficile ad esempio che il Napoli, con la nuova politica del ridimensionamento del tetto ingaggi, potrà permettersi un giocatore di tale caratura mondiale. Provarci però non costa nulla, e molto dipenderà anche dai risultati che saranno ottenuti nella stagione attualmente in corso.