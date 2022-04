Repubblica – Sondaggio del Bayern Monaco per Zielinski

La prossima stagione sarà una stagione di addii per il Napoli. Sicuri partenti Insigne e Ghoulam per fine contratto e pare quasi scontato anche quello di Ospina. Ancora in bilico invece Mertens e Fabian Ruiz.

Per il primo nelle ultime ore si è accesa una speranza di rinnovo a cifre molto più basse rispetto alle attuali, per il secondo invece ci sono le big spagnole interessate, il Real Madrid su tutti.

Non è finita qui. Infatti, come riporta Repubblica, il Bayern Monaco avrebbe chiesto informazioni per Piotr Zielinski. Il polacco compirà 28 anni a maggio, e quest’anno non sta vivendo la sua migliore stagione.

Ha iniziato bene, segnando sette reti, per poi a mano a mano calare vistosamente, tanto che Spalletti lo ha lasciato spesso in panchina ultimamente. Il Napoli quindi ci sta riflettendo, la sensazione è che se arrivasse un’offerta davvero importante, Aurelio De Laurentiis non direbbe di no.

Per la prossima stagione, quindi, ci si può aspettare un Napoli totalmente diverso con tanti nuovi volti. I sicuri arrivi al momento dovrebbero essere Olivera dal Getafe e Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi.