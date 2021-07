Bayern, Nagelsmann: “E’ un grande giocatore, ma è costoso”. Per la Juve è incedibile

Il Bayern Monaco sulle tracce di Federico Chiesa. Il club tedesco non ha nascosto il suo interesse per il giocatore della Juventus, come confermato dalle parole del tecnico Nagelsmann, che in un’intervista alla ‘Bild am Sonntag’, si è espresso così sul giocatore:

“Sì, è bravo, ma anche costoso. E’ un grande giocatore perché incarna un vigore ed un dinamismo incredibili.

Lo conosco da molto tempo e lo trovo eccezionale perché è così spensierato, spesso va nell’uno contro uno e cerca il tiro con grande rapidità. E’ molto veloce ed è anche un ottimo finalizzatore. Il suo prezzo è però molto, molto elevato”.

Le parole di apprezzamento del tecnico del Bayern non cambiano le valutazioni in casa Juventus. I bianconeri considerano Chiesa un pilastro su cui fondare il nuovo progetto e non hanno intenzione di privarsene.

Difficile, dunque, che la Juve lasci partire il giocatore anche dinnanzi ad offerte faraoniche.