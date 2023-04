Bayern su Osimhen? Tuchel: “Non rispondo”

Il Napoli continua a collezionare successi in Serie A con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre che incontra. Anche questa volta ci si aspetta un rientro in campo post infortunio alla pari del precedente per riprendere la corsa verso lo scudetto con tutta la squadra.

Il nigeriano è entrato nel mirino delle big d’Europa che in estate potrebbero tentare di sfondare il muro dei 100 milioni di euro per accaparrarsi uno degli attaccanti più osservati dell’anno.

I club interessati giocano nel maggiore campionato del mondo, la Premier, primo fra tutti il Chelsea. A seguire un certo interesse sembra arrivare anche dal Bayern Monaco con Tuchel che ha già confermato il proprio gradimento dando, di fatto, il via libera per l’acquisto.

Ma il tecnico del Bayern ci va molto cauto con le parole. In conferenza stampa, infatti, ha dichiarato: “Conosco i meccanismi e so che poi in Italia arriverebbe tutt’altro messaggio. Il mio collega potrebbe chiedermi perché non tenga la bocca chiusa. Per questo motivo lo farò e non parlerò di giocatori che sono sotto contratto con altri club“.

Insomma, paura che Spalletti possa fraintendere e pensare che le parole del tecnico possano influenzare le scelte di Osimhen? Niente paura per gli azzurri, l’attaccante ha fatto sapere che non tratterà e non parlerà di trasferimenti almeno fino al termine della stagione.