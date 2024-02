Bayern, traballa la panchina di Tuchel: pronto Mourinho

José Mourinho potrebbe tornare subito ad allenare una big, con il Bayern Monaco che lo vorrebbe

Ad oggi non c’è nulla di concreto, ma José Mourinho potrebbe avvicinarsi a larghe falcate alla sua prossima nuova avventura. Il tecnico portoghese è seguito con attenzione dai bavaresi del Bayern Monaco, che stanno pensando di silurare in anticipo Tuchel. Alla dirigenza dei tedeschi non è andata giù l’ultima conferenza stampa avuta dopo la partita con il Bayer Leverkusen, con Tuchel che ora rischia forte.

Il tedesco, infatti, è in continua discussione e l’aver perso terreno sul primo posto in classifica di Bundesliga, essere stato eliminato dalla DFB Pokal e aver perso la Supercoppa di Germania potrebbe finire per trovarsi senza lavoro.

José Mourinho al suo posto

In una stagione in cui un Super Harry Kane sta trainando il Bayern Monaco, Tuchel sta avendo più demeriti che altro. L’inglese sta facendo il suo in attacco, mentre la squadra non gira ottimamente. I limiti di questo Bayern si sono visti anche contro la Lazio, in una sconfitta che ha avuto dell’incredibile.

Per il post Tuchel si pensa a José Mourinho, che sarebbe ben contento di sedersi sulla panchina dei tedeschi. Anche se, per ora, le sue energie sono concentrate sul denigrare la sua ex squadra. Ecco cosa ha detto: “Sono stato ‘eliminato’ da qualcuno che di calcio ne sa poco. Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia”.