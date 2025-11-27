Beatrice Luzzi, senza peli sulla lingua: “Alfonso e Cesara mi hanno schiacciato”

Beatrice Luzzi, nella sua recente intervista a “Fanpage.it”, non ha risparmiato proprio nessuno. L’ex commentatrice del “Grande Fratello” ha colto l’occasione per togliersi molti sassolini dalle scarpe.

È partita con il botto, descrivendo l’attuale conduzione della casa più osservata d’Italia:”Il GF ha perso un po’ del suo appeal. È solo nel nostro Paese, e in pochi altri, che continua ad andare in onda, quindi esiste una certa stanchezza nei confronti del format. Poi, mettere al timone una conduttrice bravissima, ma non innovativa probabilmente non ha aiutato”.

Dopo aver criticato velatamente Simona Ventura, la Lizzi ha colpito con la sua lingua tagliente il direttore di “ChiMegazine”. “Se mi chiedesse di tornare, lo farei a una condizione. La condizione è che mi lasciasse più spazio, perché sono stata schiacciata da lui e da Cesara. Per rispetto dei loro ruoli e della loro anzianità televisiva, sono rimasta al mio posto, ma tornando indietro mi prenderei lo spazio anche quando non mi viene concesso, per dire ciò che è importante dire.“

Ma non è finita qui. Ha poi aggiunto:”Ho sempre parlato molto poco e dopo le omelie di Cesara. Nella prima puntata sono stata presentata come terzo in comodo e così sono stata trattata“. La causa di tutto? La presenza della Buonamici:”Tra di noi non c’è mai stato rapporto. È una donna da rispettare perché è in tv da anni, ma se fosse stata un’altra persona avrei avuto più spazio“.

L’attrice è nota per non avere peli sulla lingua. Nel calderone è finita anche Samira Lui. Le due hanno condiviso l’esperienza al GF. Oggi la modella conduce, al fianco di Gerry Scotti, “La ruota della fortuna”. Le parole di Beatrice:” È una donna esteticamente molto bella e accomodante , è difficile che lasci uscire la parte più pungente di sé. Nei miei confronti l’ha fatta uscire. Credo che per un certo tipo di televisione sia perfetta”.