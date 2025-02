Beatrice Luzzi, il lungo sfogo sui social: i commenti di due ex gieffine

Le recenti dichiarazioni di Beatrice Luzzi hanno suscitato le reazioni di due sue ex inquiline, Anita Olivieri e Letizia Petris. L’attuale opinionista del Grande Fratello è stata criticata dal pubblico per alcuni suoi giudizi, considerati incoerenti rispetto alla sua esperienza da concorrente. Molti l’hanno accusata di essere cambiata, e ieri ha risposto con un lungo post sui social.

LO SFOGO E LE REAZIONI – In uno dei passaggi più discussi, Beatrice ha scritto: “Se questo può aiutare il vostro processo di liberazione, visibilità ed equilibrio, continuate pure a sfogare le vostre frustrazioni su di me: mi presto volentieri. Lasciatemi soltanto dire che purtroppo ahimè io non sono mai cambiata. La signorilità e compassione che di me avete apprezzato in Casa è la stessa che non mi perdonate da opinionista.”

Queste parole hanno spinto Anita a rispondere su X, definendo Beatrice “un clown”, mentre Letizia ha commentato: “Beatrice, lei ha una versione molto distorta di come sono andate le cose. Mi riguarderei le puntate fossi in lei. Un abbraccio.”

Nel suo sfogo, Beatrice ha anche criticato la sua difesa di Alfonso D’Apice, che aveva scatenato le polemiche sui social. Molti si aspettavano una maggiore comprensione da parte sua, visto il suo passato nella Casa. Ma Beatrice ha ribadito di non aver mai voluto alimentare vendette, e ha risposto a chi l’ha accusata di non essere obiettiva nei confronti di alcuni concorrenti.

L’ex gieffina ha concluso il suo post con un messaggio chiaro: “Continuate pur ad offendermi e ad insultarmi. Io e i miei figli abbiamo le spalle larghe. Spero che prima o poi crescano anche le vostre.” Nonostante le critiche, Beatrice si difende dicendo di essere sempre stata la stessa, sia da concorrente che da opinionista.