Beatrice Valli, a Verissimo con Marco Fantini: “Faremo anche il quinto figlio? No, no”

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo, andata in onda ieri pomeriggio, ci sono stati anche Beatrice Valli e Marco Fantini. L’amata coppia nata a Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista, parlando del quarto bebè (terzo per Fantini) in arrivo.

“Faremo anche il quinto figlio? No, no” – La storia d’amore tra Beatrice e Marco è nato nello studio di Uomini e Donne, facendo sognare il pubblico del dating-show. Nonostante l’ex corteggiatrice fosse già mamma di Alessandro, Fantini l’ha comunque scelta. Una volta usciti dal programma, i due non si sono più lasciati. Ad oggi l’influencer è in attesa della quarta figlia che nascerà ad aprile.

Riguardo alla bimba in arrivo, la coppia ha voluto dare un indizio per quanto riguarda il nome. Beatrice ha così svelato: “Vorrei stare sul tema colori, però non abbiamo ancora deciso”. Le due figlie avute dal matrimonio di Marco, si chiamano Azzurra e Bianca. Se all’uomo piace il nome Blu, la Valli preferisce Celeste. In ogni caso, i due hanno aggiunto: “Abbiamo deciso che sceglieremo tra tre o quattro nomi e quando la vedremo decideremo”.

Davanti alla possibilità di un quinto figlio, l’ex tronista ha prontamente risposto: “No, no, no…”. La quarta gravidanza di Beatrice, sfortunatamente, non è stata priva di difficoltà. La donna, infatti, è stata costretta al riposto assoluto per via della placenta molto bassa. Oltre alla labirintite, ha scoperto di aver il collo dell’utero troppo corto.

Così come accaduto per gli altri figli, anche la nuova arrivata è stata concepita a Ibiza, come sottolineato dalla conduttrice. Scherzando, Marco si è così rivolto alla moglie: “Non ci torno più con te ci vado da solo”. A spiazzare, però, è stata la replica di Beatrice Valli: “No, da solo no. Che poi c’è il rischio che metti incinta un’altra!”