Beatrice Valli, addio al nubilato: la sorella spiega il motivo dietro la sua assenza

In occasione del suo addio al nubilato, Beatrice Valli e le sue amiche hanno deciso di concedersi una breve vacanza in Puglia. Non è di certo passata inosservata l’assenza della sorella della futura sposa, creando non poche chiacchiere. Ad intervenire è stata proprio Ludovica Valli, spiegando il perché non è stata presente all’evento.

IL MOTIVO DIETRO L’ASSENZA DI LUDOVICA – Dopo svariati rinvii, Beatrice e Marco Fantini hanno fissato la data del loro matrimonio: il 29 maggio. A poche settimane dall’atteso evento, l’influencer ha deciso di festeggiare l’addio al nubilato.

Per l’occasione, la Valli e le sue più strette amiche hanno optato per Borgo Ritella, una lussuosa masseria situata in Puglia. L’attenzione del gossip si è però sposata sulla sorella minore della futura sposa, Ludovica. Ciò ha ovviamente alimentato le voci che vedrebbero tra le due sorelle una sorta di rivalità.

A spiegare i motivi che hanno spinto la più piccola delle sorelle Valli a non prendere parte all’addio al nubilato di Beatrice è stata proprio Ludovica. Attraverso una IG Stories, l’ex volto di Uomini e Donne ha rivelato:

“Come avrete ben capito purtroppo non sarò presente all’addio al nubilato di Bea. Mi dispiace veramente tantissimo, perché comunque poteva essere un’occasione per stare tutte insieme visto che non riusciamo mai, tra lavoro, bimbi, famiglia, a trovarci più di tanto. Non mancherà ovviamente occasione, però mi dispiace molto. Non potevo lasciare Anastasia in questo stato, sola senza di me. Con il cuore e con il pensiero sono lì con loro, però ecco ho preferito rimanere a casa con Anastasia, viste le sue condizioni”.