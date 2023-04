Beatrice Valli, attaccata dagli haters a pochi giorni dal parto: la replica della donna

A pochi giorni dalla nascita della sua quarta figlia, Beatrice Valli si ritrova nuovamente sotto gli attacchi degli haters. Nota per la sua partecipazione al trono classico di Uomini e Donne, dove ha conosciuto Marco Fantini, suo attuale marito, la donna ha deciso di replicare alle recenti critiche.

LA REPLICA DELL’EX CORTEGGIATRICE – A distanza di sei mesi dalle nozze, lo scorso 10 novembre la nota coppia ha annunciato l’arrivo del loro terzo figlio. Marco e Beatrice hanno già due bambine: Bianca e Azzurra, quest’ultima venuta alla luce nel 2020. Per la Valli si tratta della quarta gravidanza, dato che è anche mamma di Alessandro, avuto da una relazione precedente.

Questa quarta gravidanza per l’ex volto di Uomini e Donne non è stata per nulla facile, per questo la donna ha voluto ringraziare suo marito per il suo sostegno e la sua vicinanza. Beatrice ha quindi pubblicato un dolcissimo post per Marco, venendo però attaccata dai cosiddetti leoni da tastiera.

Davanti a questi attacchi, Beatrice Valli non si è tirata indietro e ha deciso di rispondere agli haters. Attraverso una IG Story, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha così replicato:

“Ragazzi no, non ho ancora partorito e sono qua. Eccomi. Non voglio scusarmi dell’assenza, ma credo che chi possa capire, capisce. Sono momenti in cui delle persone hanno bisogno di stare magari tra sé e sé e riposare un po’. Capire anche quello che sta succedendo, per cui voglio che rispettiate questo momento e credo che le scuse non ci debbano assolutamente essere. Ho letto tantissimi commenti sotto al post dell’altro giorno.

Mi dispiace davvero leggere, ma tanta gente purtroppo cattiva, a volte anche infelice, che ripercuote tutta la sua cattiveria su questo momento e su noi. Sinceramente li ho letti e come li ho letti li ho cancellati dalla mia testa. Mi piacerebbe che queste persone magari passassero il tempo a fare altro. Sicuramente è tempo perso”.

Ha poi aggiunto:

“Per chi invece mi ha scritto anche “sì lo so già che tanto farai il parto programmato per cui non ci vuoi dire nulla, sai già tutto”. Veramente io non so come certe cose vi passano per la testa. Non so come certi pensieri pure. Ci stiamo godendo questo ultimo momento, perché come sapete è un momento per me un po’ particolare, per cui sto cercando di godermi gli ultimi giorni anche se molto impegnativi. Non sarà assolutamente un parto programmato, a meno che ovviamente vado oltre la scadenza e vediamo che ci sono le condizioni per dover indurre un parto. Ma per il momento no.

Anche se comunque essendo arrivata praticamente a termine, ormai l’ospedale se tutto è ok e la bambina anche, diciamo che tendono a non arrivare oltre la scadenza. Il mio unico parto in cui sono arrivata dopo è stato quello di Alessandro. Ho partorito dopo 10 giorni. Spero non sia così. Spero in questi giorni di poter riuscire a partorire anche io, ma in questo momento non ho fretta e credo che ci sia il momento giusto per ogni cosa, per cui attendiamo per il momento che sia lei a dover decidere”.