Beatrice Valli come mamma l’ha fatta sui social, la foto fa scalpore tra critiche e complimenti

Beatrice Valli ha pubblicato una foto su Instagram che ha suscitato particolare scalpore negli utenti, dato che i due scatti la mostrano esattamente come mamma l’ha fatta. In particolare, l’ex volto di Uomini e Donne, si è ritratta in una piscina, senza costume, mostrando il fondoschiena.

Gli scatti in poche ore hanno collezionato migliaia di commenti. Molti i commenti di critiche, ma anche altrettanti quelli di complimenti nei confronti di una donna orgoglioa di mostrare il suo corpo.

L’ex tronista di UeD Ramona Amodeo ha commentato “sei stupenda”. La fidanzata di Valentino Rossi, la modella Francesca Sofia Novello, ha scritto invece “sei una super mamma e bellissima!”.

A commentare anche Marco Fantini, compagno di vita della Valli. “Avevi finito i cambi in valigia?”, ha scritto in modo ironico l’ex tronista, collezionando centinaia di like allo sfizioso commento.

Ludovica, sorella di Beatrice, assente all’addio al nubilato

Nei giorni scorsi Beatrice è stata protagonista di un festoso addio al nubilato. All’evento non ha preso parte Ludovica Valli, sorella minore della futura sposa. L’ex tronista ha reso noto su Instagram che non ha potuto andare in Puglia a festeggiare la sorella a causa della figlia malata, che ha preso un fastidioso virus febbrile.