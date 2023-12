Beatrice Valli, commenti fuori luogo sulla sua forma fisica: la replica

Beatrice Valli è emersa nel corso degli anni come una delle ex pretendenti più ammirate e seguite di Uomini e Donne. Tuttavia, l’interazione sui social media è spesso accompagnata dall’incremento dei cosiddetti “critici anonimi” o “hater”. In mezzo ai numerosi elogi, apprezzamenti e messaggi positivi, sotto i suoi post si verificano regolarmente critiche, polemiche, battute e commenti poco garbati che occasionalmente toccano aspetti della sua vita privata.

Commenti fuori luogo sulla sua forma fisica

Nel corso del tempo, Beatrice è stata oggetto di critiche per il fatto di condividere principalmente contenuti volti a promuovere prodotti o marchi. Dopo la nascita di Matilda, la terza figlia avuta con il marito, l’ex tronista Marco Fantini, l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi è stata coinvolta in controversie legate ai suoi abiti, ritenuti da alcuni follower poco adatti alla sua forma fisica.

Alcuni l’hanno criticata per i chili di troppo post parto, altri ancora per il suo stile considerato volgare. Recentemente, la Valli ha risposto a tutte queste critiche con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Nel suo esteso sfogo, Beatrice ha anche sottolineato l’importanza di sentirsi bene prima di tutto con se stessa.

La risposta di Beatrice Valli

“Per tutte le persone ignoranti rispondo: Non sono incinta del quinto figlio. Non mi interessa tornare in forma il prima possibile come tante persone possono pensare. Non mi interessa fare una dieta ma prendermi cura della mia bambina. Mangiando sano per produrre latte buono per lei. Mi prendo cura in primis di star bene con me stessa e non dover dimostrare che la ripresa dal parto debba essere per forza in tre c***o di mesi. Dopo quattro gravidanze il corpo ci mette molto più tempo a riprendersi e lo rispetto. Ultima cosa, ascoltate il vostro star bene e non le persone che devono per forza giudicare”, ha scritto l’influencer.