Beatrice Valli, commenti negativi su Instagram: la replica dell’influencer

Beatrice Valli si è concessa una bella vacanza con tutta la sua famiglia e, come ogni influencer che si rispetti, sta condividendo molti contenuti sul suo profilo Instagram. Nulla di strano in realtà, se non fosse per tanti commenti negativi che sta ricevendo. Vediamo cosa è successo e come mai in molti la stanno criticando.

L’influencer contro il RdC

Nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato delle ultime dichiarazioni dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Nello specifico, la giovane si è confrontata con il suo pubblico e ha ammesso di non comprendere alcune dinamiche dei cittadini e del governo, come ad esempio l’erogazione del Reddito di Cittadinanza.

Un utente le ha chiesto: “Come mai ultimamente spariscono tutti, donna delle pulizie, baby sitter…?”. A quel punto è arrivata subito la risposta di Beatrice: “In realtà me lo chiedo anche io. Mi confronto con tantissime mamme e hanno tutte il mio stesso problema. Non so cosa c’è nell’aria. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare…“.

Successivamente, la Valli ha pubblicato un messaggio di un utente che ha dato la colpa di questa situazione al Reddito di Cittadinanza: “Sta rovinando il mondo… Lo dovrebbero dare a chi veramente non può lavorare e ne ha seriamente bisogno”. L’influencer non ha potuto che concordare con questo messaggio: “Pienamente d’accordo! Parlo con tantissime persone che hanno attività, aziende e dipendenti e purtroppo è così!”.

Beatrice Valli in vacanza, follower ironici: “Non hai bisogno del RdC”

L’influencer, attualmente in vacanza, sta ricevendo parecchie critiche su questo argomento e in tanti hanno proprio ironizzato sul suo lavoro, quello dell’influencer. “Ma quanto lavorano questi due” si legge sul profilo della giovane. La risposta: “Tutto l’anno come il resto delle persone di questo mondo”. E ancora: “Ma per caso per fare questa vita hai il Reddito di Cittadinanza?”. Dura la risposta dell’influencer: “Credi di essere simpatica?”. Le critiche non sono finite qui, alcuni l’hanno ripresa per essersi scambiata un bacio con il marito davanti ai figli, altri per avere troppi commenti fake. Insomma, nemmeno in vacanza si può stare tranquilli.