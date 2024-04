Beatrice Valli, contro gli hater: “A causa di questo odio condivido sempre meno la mia vita”

Davanti agli ennesimi insulti da parte dei leoni da tastiera, Beatrice Valli si è lasciata andare a un duro sfogo sui social. Attraverso una IG Story, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di replicare alle ultime critiche, spiegando anche il motivo dietro la sua scelta di condividere meno la sua vita privata.

“A causa di questo odio condivido sempre meno la mia vita” – I fan più affezionati della Valli hanno notato come quest’ultima abbia iniziato a condividere sempre meno momenti della sua quotidianità. A spiegarne il motivo è stata proprio la donna, stanca degli ennesimi commenti negativi ricevuti dopo i recenti scatti condivisi su Instagra.

Beatrice, insieme al marito Marco Fantini e i loro figli, ha trascorso alcuni giorni di relax in Puglia. Dopo aver condiviso alcune immagini di questa vacanza, l’ex volto di UeD è stata sommersa dalle aspre critiche di alcuni utenti. Alcuni, infatti, l’hanno definita “ignorante”, mentre altri l’hanno accusata di mostrare sui social “uno stile di vita consumistico e superficiale“.

Stanca dell’ennesimo attacco da parte degli hater, Beatrice Valli ha deciso di intervenire attraverso una serie di Instagram Stories:

“Mi fa davvero schifo leggere tutto questo odio, questa gelosia, questa invidia, questa cattiveria malsana che traspare dai vostri commenti. (…) Perché sprecate tempo in una cosa che non vi piace? (…) Poi vi chiedete perché condividiamo sempre meno e facciamo vedere la nostra vita privata e personale diversamente da prima? Perché io sinceramente vorrei proteggere la mia vita e non darla in pasto a persone che in ogni cosa vedono solo superficialità e odio“.