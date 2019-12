Beatrice Valli e Marco Fantini rimandano le loro nozze

Beatrice Valli, attuale web influencer ha rilasciato un ulteriore intervista circa la sua attuale gravidanza. Ecco quanto ha dichiarato.

BEATRICE VALLI: IL SESSO DEL NASCITURO – La Valli non ha ancora dichiarato apertamente il sesso del suo futuro bambino. Anche se aveva rivelato che non vorrebbe altri bambini dopo questo terzo, ma Marco vorrebbe un maschietto. Così, molti suoi fan hanno pensato si potesse trattare di un’altra femmina.

BEATRICE VALLI: RIMANDERÀ LE NOZZE? – Nelle ultime ore la ragazza in un’intervista ha rivelato che questa è la sua gravidanza ‘peggiore’. Ha dichiarato di stare molto male e di avere costantemente la nausea, non essendo quindi al top della forma. Ha anche ammesso poi che non le piacerebbe sposarsi col pancione. Dunque per il matrimonio della celebre coppia bisognerà attendere ancora un po’, almeno fino a Luglio.

BEATRICE VALLI: PERCHÈ NON RIVELAVA LA SUA GRAVIDANZA? – Per mesi la Valli non ha rivelato la sua gravidanza, nonostante fosse evidente a molti suoi fan. Questo perchè temeva non potesse andare bene a causa dei numerosi problemi di salute avuti l’estate prima. E invece, nausea a parte, sembra che la gravidanza stia andando bene e che non ci siano problemi.