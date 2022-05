Beatrice Valli e Marco Fantini, nessun matrimonio social: “Deciso per scelta”

Ormai siamo agli sgoccioli, Beatrice Valli e Marco Fantini si sposeranno domani. L’emozione è tanta, soprattutto perché a causa della pandemia la coppia è stata costretta a rimandare l’evento. Vediamo quali sono le ultime notizie.

Location romantica

La coppia ha deciso di sposarsi sull’isola di Capri e sono già arrivati nella romantica location. I due stanno provando a rilassarsi e a godersi gli ultimi momenti da fidanzati perché da domani saranno ufficialmente marito e moglie.

Beatrice ha risposto ad alcune domande dei follower, la curiosità è davvero tanta. In primis sull’abito che però sarà top secret! La sposa ha deciso infatti di non rivelare nulla e i fan dovranno attendere molto perché la cerimonia si svolgerà dalle 18.

La giovane non ha nascosto di essere molto emozionata, infatti, in tanti hanno notato stanchezza e preoccupazione nei suoi occhi. “Siamo molto stanchi, ma felicissimi” ha aggiunto l’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne.

Social? No, grazie!

Sembra strano, ma la coppia ha deciso di non rendere questo matrimonio social. Sicuramente ci saranno foto e video ma non aspettatevi il resoconto della giornata dettagliato. Beatrice è stata chiara: vuole godersi questo momento senza lo smartphone. “Abbiamo deciso per scelta di non fare dirette o cose particolari in quel giorno, per potercelo godere al massimo. Nei giorni successivi vi racconteremo tutto!” ha sottolineato la giovane.