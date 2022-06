Beatrice Valli e Marco Fantini, presto il secondo matrimonio: ecco dove e quando

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposeranno di nuovo. La coppia, conosciutasi all’interno di Uomini e Donne, è convolata a nozze il 29 maggio a Capri assieme ad amici e parenti. Una festa emozionante colma di lacrime e gioia che i due hanno deciso di ripetere per una seconda volta. Vediamo dove, quando e perché.

L’annuncio sui social

Con oltre 3 milioni di follower, Beatrice ha annunciato su Instagram che convolerà nuovamente a nozze con suo marito Marito. “Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano deciso di fare direttamente il rito civile nella villa” ha dichiarato la giovane.

Tuttavia, Marco e Beatrice desiderano sposarsi in chiesa per questo stanno organizzando una piccola cerimonia, più ristretta, per coronare questo sogno. “Faremo una cosa molto intima, tra di noi, in chiesa qui a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa” ha continuato la ragazza.

Al momento non c’è ancora una data ufficiale ma dovrebbe celebrarsi entro la fine dell’anno. L’ex protagonista di Uomini e Donne inoltre ha smentito una presunta gravidanza. Beatrice ha dichiarato di non essere incinta anche se la coppia sogna un altro figlio.

Il matrimonio a Capri

Valli e Fantini hanno celebrato le nozze il 29 maggio 2022, esattamente otto anni dopo la scelta avvenuta negli studi di Uomini e Donne. Tantissimi vip presenti come Aurora Ramazzotti, Elettra Lamborghini, Bianca Atzei e Alena Seredova. Ad accompagnare l’influencer il padre e il figlio Alessandro, il quale ci ha tenuto ad esprimere due parole per la mamma: “Ti affido la mia mamma perché so che quando è con te lei è davvero felice”.