Beatrice Valli, furiosa su Instagram: “Alla gente brucia il c***”

Beatrice Valli, nota influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne, si è scagliata su Instagram dopo alcune accuse rivolte a sua sorella Eleonora.

LA GRAVIDANZA – Solo pochi mesi fa l’ex corteggiatrice di UeD annunciava la sua terza gravidanza ed ora è agli sgoccioli. Dopo l’annuncio, Beatrice ha deciso di condividere con i follower ogni momento della sua gravidanza, condividendo con i follower sia i momenti belli che quelli più difficili. Ha fatto sapere, sempre attraverso i social, che a breve verrà alla luce Azzurra.

LA RABBIA SU INSTAGRAM – Proprio oggi, la Valli ha dato la possibilità ai follower di porle qualche domanda. Tra le tante curiosità riguardo alla sua gravidanza, sui suoi due figli, c’è stata una domanda in particolare che ha mandato su tutte le furie la donna. A far arrabbiare Beatrice è stato un utente che ha parlato della sorella, Eleonora Valli, riportando all’influencer le accuse che circolano sul web.

LA DOMANDA E LA REPLICA NELLE IG STORIES – Sia Beatrice Valli che Ludovica Valli sono note per la loro partecipazione a Uomini e Donne. Eleonora, invece, è stata l’unica delle sorelle Valli ad approdare unicamente su Instagram, riuscendo ad avere un gran seguito. A far arrabbiare Beatrice, però, è stata la domanda riguardo la sorella:

“Cosa ne pensi di ciò che dicono di Eleonora? (che è famosa solamente perché è sorella di te e Ludovica)”.

All’influencer non è affatto piaciuta la domanda ed ha subito risposto, prendendo le difese della sorella:

“Che alla gente brucia il c*** per ogni cosa e devono per forza screditare le altre persone per sentirsi meglio!! Eleonora è stata brava a crearsi attraverso i social un percorso e un suo racconto di vita personale che unisce al lavoro. Chi non lo farebbe? Ma dai…”.