Beatrice Valli già pronta a fare il quarto figlio: vuole accontentare Marco

Appena uscita dalla sala operatoria ma già pronta a mettersi di nuovo “all’opera”. Stiamo parlando di una delle ex partecipanti a Uomini e Donne tra le più chiacchierate di sempre: Beatrice Valli.

Mercoledì scorso, l’ex corteggiatrice ha dato alla luce la sua terza figlia che si chiama Azzurra. La piccola si aggiunge a una famiglia ormai già numerosa, per i nostri tempi, che si preannuncia ancora in crescita vista la clamorosa dichiarazione che ha fatto la Valli al suo compagno Marco Fantini.

Subito dopo essere tornata a casa, infatti, Beatrice ha pubblicato su Instagram un post con una foto in cui stringe forte a se la neonata figlia e nella didascalia ha scritto: “Pronta per il quarto”. Oltre a questa dichiarazione di voler ingrandire ancora di più la famiglia Valli-Fantini, Beatrice ha anche aggiunto: “Vorrei che rimanesse così per sempre, anche per voi è così?”

Uno degli incentivi maggiori che potrebbe portare la coppia a voler il quarto figlio è la volontà di Marco di avere un figlio maschio, visto che finora, sono arrivati sono fiocchi rosa. Anche l’ex Tronista si è lasciato andare sui social a una dichiarazione d’amore per la nuova nata: “Mi sono innamorato di nuovo, ragazzi è la cosa più bella che si può avere nella vita. L’emozione è tanta, sono felicissimo.”

A questo punto resta solo da capire se i due non continueranno a fare figli finché non arriverà il tanto atteso fiocco azzurro!