Beatrice Valli: gli ultimi aggiornamenti sulla gravidanza

Dopo l’annuncio sui social, Beatrice Valli non dimentica mai di aggiornare i suoi follower. Aveva già parlato della sua gravidanza dopo le vacanze natalizie, evidenziando come questa fosse diversa rispetto alle altre due. Oggi ha deciso di dare la possibilità ai fan di rivolgerle delle domande.

BEATRICE SI SFOGA CON I FAN – Già in questi mesi non aveva fatto mistero dei problemi della gravidanza. La stessa ex corteggiatrice aveva dichiarato di non essere al top della forma, parlando anche di continue nausee. Ora, rispondendo a una domanda: “Sono molto stanca e molto debole” così ha raccontato l’influencer sulle sue IG Stories. Ha spiegato che domani si dovrà sottoporre a una visita importante per capire che tutto stia andando a gonfie vele. Per adesso, alla donna è stato consigliato di riposarsi in questi mesi.

LE NOVITÀ SULLA CASA – Le domande non si sono concentrate sulla gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, Beatrice ha aggiornato i fan riguardo la cosa e il matrimonio. Sul progetto della sua futura casa, la Valli ha rivelato che tutto sarà pronto fra due anni. Riguardo al matrimonio, invece, ha ammesso di voler prendere tutto con calma, volendosi prima dedicare ai figli e alla gravidanza.