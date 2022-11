Beatrice Valli, in dolce attesa per la quarta volta? Un altro dettaglio confermerebbe il rumor

Beatrice Valli è incinta? È questa la domanda che sta impazzando sui social nelle ultime settimane. Nonostante una prima smentita da parte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, stanno emergendo sempre più dettagli che ai fan fanno pensare ad un quarto bebè in arrivo.

UN NUOVO DETTAGLIO – Il tutto ha avuto inizio con alcune IG Stories condivise proprio dall’influencer in occasione della presentazione della sua seconda capsule collection di gioielli ‘Pure Lei’. In quel frangente ai follower non è sfuggito il pancino sospetto, messo in risalto dall’aderente e lungo abito rosa indossato per l’occasione.

A quel primo rumor, però, la Valli ha deciso di intervenire. L’ex volto di UeD, infatti, ha spiegato che quel rigonfiamento è stato causato dalla sua intolleranza al lattosio, cercando così di mettere fine alle voci che parlavano di una quarta gravidanza. Si è però trattato di un vano tentativo.

Sia Beatrice che Marco Fantini, suo marito, sono stati presenti al primo live di X-Factor. Anche in quell’occasione sono giunte le segnalazioni, come riportato da Pipol: “Noi c’eravamo e possiamo confermare la news relativa alla nuova dolce attesa”.

Nella giornata di ieri Deianira Marzano è tornata a parlare della presunta quarta gravidanza di Beatrice Valli. L’esperta di gossip, attraverso le sue storie di Instagram, ha pubblicato la segnalazione di una fan. Nel messaggio in questione, la follower della Marzano le ha mostrato una IG Story pubblicata proprio dall’influencer in cui mostra il sushi che sta mangiando. Nulla di strano se non fosse che accanto al piatto c’è un farmaco usato per le nausee in gravidanza.