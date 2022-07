Beatrice Valli, incinta del quarto figlio? “Poco carino chiederlo tutte le volte”

Beatrice Valli si è sposata da poco con Marco Fantini, con il quale condivide la sua vita ormai da anni. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e con la loro storia d’amore hanno fatto sognare milioni di telespettatori. Tuttavia, in queste ultime ore, l’influencer ha tenuto a precisare delle cose.

Incinta del quarto figlio? L’influencer fa chiarezza

In molti, soprattutto nuovi follower, hanno chiesto insistentemente a Beatrice se fosse incinta del quarto figlio. Queste domande hanno infastidito l’influencer, la quale non è incinta ma solo gonfia per un problema di salute.

“Trovo però davvero poco carino tutte le volte chiedere o affermare che io lo sia tenendo nascosto, cosa che in realtà potrei anche fare perché non sono obbligata a dirlo subito, anzi. Anche perché magari dietro a questa domanda non c’è nulla di male ma a volte si nascondono cose che fanno male, in cui uno sta attraversando soffrendo o banalmente non vuole esternare” ha detto Beatrice sui social.

Successivamente l’influencer ha tenuto a sottolineare che in futuro vorrà un altro figlio, ma per ora è solo un’idea:

“Ma la cosa più assurda è quando parli con le persone e confidi loro che vorresti allargare la famiglia e loro ti rispondono: “Ma non sei stanca di fare figli?”. Ma davvero? Io rimango davvero sbalordita da persone che fanno affermazioni di questo tipo”.