Beatrice Valli intervista in un video su Instagram Marco Fantini: ecco quanto ha dichiarato

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una coppia sempre più affiatata. Da quando infatti lui la scelse ormai quasi cinque anni fa i due non si sono più separati. Hanno avuto una bambina, Bianca, diventata la sorella del primo figlio della Valli, Alessandro, avuto da una precedente storia con un calciatore. I due sono prossimi alle nozze, a Maggio 2020.

BEATRICE VALLI INTERVISTA MARCO FANTINI CON UN VIDEO: LE RISPOSTE DI LUI- Beatrice ha ‘intervistato’ il suo futuro marito con le domande di alcuni fan fatte sul social. Ha poi ripreso il ragazzo mentre rispondeva. Ne sono venute fuori una serie di risposte simpatiche e divertenti che hanno fatto sorridere praticamente tutti i loro followers. La più ironica è stata la domanda sul parto. Qualche utente ha chiesto se Marco sarà presente al parto del prossimo nascituro. Ricordiamo che Beatrice, infatti, è in attesa del secondo figlio con Marco. Quest’ultimo ha risposto, ovviamente ironizzando, che non sarà presente perchè ha da fare una fiction di wrestling in Messico. ‘Se ti si romperanno le acque‘, ha aggiunto, ‘prenderò il primo volo ma non so se faccio in tempo‘, e la Valli ha risposto giocosa ‘come al solito’.

BEATRICE E MARCO: IL RICORDO PIù BELLO- Marco ha sostenuto che il ricordo più bello tra i due è stato sicuramente quando la Valli ha partorito la sua piccola Bianca. Beatrice ha però ironizzato: ‘ma quando che non c’eri neanche’. Insomma un’intervista insolita e divertente che ha colto tutti i fan di sorpresa.