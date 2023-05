Beatrice Valli, la gaffe sul suo matrimonio: i fan la correggono

Una volta uscita da Uomini e Donne, Beatrice Valli ha iniziato a spopolare sui social. Ad oggi l’ex tronista conta ben 3 milioni di follower che non si perdono nessuna sua IG Story, foto e video. Recentemente la donna è finita al centro del web per una gaffe sul suo anniversario di matrimonio.

L’ENNESIMA GAFFE – Molto spesso la Valli si è trovata nel mirino dei social proprio per diversi suoi scivoloni. L’ultima ha avuto inizio con alcune IG Stories di Beatrice, dove ha voluto raccontare del prossimo viaggio che lei e la sua famiglia hanno voluto fare per concedersi un po’ di relax.

Come rivelato proprio dall’ex volto di Uomini e Donne, lei, Marco Fantini e i loro quattro bambini, Alessandro, Bianca, Azzurra e la neonata Matilde hanno deciso di trascorrere una settimana in Toscana. Si tratta di un’occasione non solo per staccare la spina, ma anche per festeggiare l’anniversario di matrimonio.

Nel parlare della breve vacanza, Beatrice Valli ha così affermato: “In tutto questo non ci siamo dimenticati, domani è l’anniversario di me e del “Marchini”. Per festeggiare e riposare andremo una settimana in Toscana con tutta la famiglia. Saremmo voluti tornare a Capri, ma con tutti e quattro, l’allattamento e il lavoro non riusciremmo a gestire il tutto“.

Ai fan attenti dell’ex tronista, però, non è sfuggito un errore. I follower, infatti, le hanno ricordato che lei e Marco sono convolati a nozze il 29 maggio 2022 e non il 27. La stessa Valli si è corretta, ammettendo di essersi confusa a causa della stanchezza.