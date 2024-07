Beatrice Valli, la replica alle IG Stories di Selvaggia Lucarelli: “Critica o giudica senza un senso”

Dopo le recenti IG Stories pubblicate da Selvaggia Lucarelli sugli strafalcioni grammaticali di Beatrice Valli, quest’ultima ha deciso di intervenire. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di replicare sui social su quanto detto dalla giornalista.

“Critica o giudica senza un senso” – Dopo le prime accuse che la Lucarelli ha lanciato sulla Ferragni e le sue beneficenze ambigue, la giornalista si impegna ogni giorno nel tentare di aprire gli occhi al popolo dei social. Questa volta a finire nel mirino di Selvaggia è stata Beatrice Valli.

Al giudice di Ballando con le stelle non sono affatto sfuggiti gli strafalcioni grammaticali dell’ex protagonista di UeD. Inoltre, a far storcere il naso a Selvaggia è stato anche il fatto che la Valli esponga i suoi figli sui social per le sponsorizzazioni sui social.

“Tre milioni di follower e si mette a vendere pure gli elastici. Anzi. Elastichi”, ha così sottolineato la Lucarelli nelle sue storie di Instagram. Condividendo un’altra IG Story della Valli dove è presente anche la figlia, l’opinionista ha aggiunto: “Ovviamente usando la figlia minorenne“.

Davanti a queste dure parole, Beatrice ha deciso di intervenire per scusarsi per le sue gaffe grammaticali. Senza mai fare il nome della giornalista, l’ex tronista ha così dichiarato in una IG Story:

“Faccio una premessa per la gente che purtroppo critica o giudica senza un senso e mi scuso per l’errore grammaticale. Come sapete può capitare di sbagliare a scrivere. Questo non significa che io non sappia l’italiano! Significa che nella vita scrivere veloce senza ricontrollare spesso ti porta a fare errori. Capita a tutti e ne sono sicura. Quindi mettersi qui a sprecare le vostre giornate a cercare l’errore o il colpevole non serve proprio a nulla”.