Beatrice Valli, la sua intimità con Marco Fantini dopo la gravidanza: “Almeno 2 volte a settimana…”

Beatrice Valli e Marco Fantini formano una delle coppie più amate e affiatate di Uomini e Donne. A distanza di diversi anni dall’inizio della loro relazione, i due hanno quattro figli: Alessandro, che Beatrice ha avuto da una relazione precedente, Bianca, Azzurra e Matilda Luce. In una recente intervista, la donna ha deciso di raccontare la sua vita da mamma e la sua storia con Marco.

“Almeno 2 volte a settimana…” – Molto apprezzata dopo il suo percorso a UeD, Beatrice non si è mai tirata indietro nel mostrarsi anche senza trucco. L’influencer, infatti, è molto apprezzata per il suo non abuso di filtri e ritocchi nelle foto, cosa per nulla scontata nel mondo dei social.

Nonostante abbia sempre cercato di mandare messaggi sull’apprezzarsi sempre, anche dopo il parto, la Valli ha ammesso di non aver mostrato tutte le difficoltà affrontate la maternità. Nel parlarne, l’ex tronista ha rivelato che ad aiutarla e a sostenerla è sempre stato sua marito.

Nel parlare della sua maternità, Beatrice Valli ha spiegato come dopo ogni gravidanza è stato difficile ritrovare la sua intimità con Marco. Nel parlarne, la donna ha così rivelato:

“Forse anche perché ti senti meno seducente e poco sicura del tuo corpo, che è cambiato. “Marco mi ha sempre detto: “Sei bellissima”, anche quando lo guardavo spaurita, con in mano un capo di lingerie in cui non riuscivo più a entrare. Per riaprire il cantiere del sesso, però, ci vuole anche organizzazione. Almeno due volte la settimana cerchiamo di mettere i bimbi a letto prima del solito e di ritagliarci uno spazio tutto nostro. La quantità, il numero delle volte in cui si fa sesso è importante, altrimenti ci si perde. E poi ci vuole tenerezza. L’altro giorno, dopo una giornata molto impegnativa, ho detto a Marco: “Ma oggi, neanche un bacio?”. E lui: “Perdonami, oggi figli e lavoro ci hanno distratto l’uno dall’altra””.