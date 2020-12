Beatrice Valli, l’annuncio su Instagram: nuovo arrivo in famiglia dopo il doloroso lutto

Tra i tanti ex volti noti di Uomini e Donne, a finire spesso al centro dell’attenzione è Beatrice Valli. L’influencer, recentemente divenuta mamma per la terza volta, è spesso al centro delle chiacchiere social. A far discutere sono state spesso alcune sue dichiarazioni che sono finite per dividere i social. Nonostante ciò, la Valli continua la sua avventura sui social, rendendo sempre partecipi gli utenti che la seguono con affetto.

Molto presente sul web, la donna ha voluto condividere con i fan un inaspettato annuncio: un nuovo arrivo in famiglia. La notizia, sfortunatamente, ha preceduto un doloroso lutto che ha colpito la Valli.

L’ANNUNCIO SOCIAL – Negli ultimi giorni Beatrice ha voluto annunciare ai tanti follower una novità che riguarda la famiglia Valli-Fantini. Nel parlare di un nuovo arrivo, in molti hanno subito pensato ad una possibile quarta gravidanza. La donna ha però partorito da poco la piccola Azzurra e, almeno per il momento, sembra volersi dedicare totalmente a lei e ai suoi due amati figli. Stando a quanto emerso dalle storie su Instagram, il nuovo arrivo sarebbe un cagnolino.

Una notizia che ha certamente reso felice la famiglia dei due ex protagonisti di UeD e i loro fan. Poche ore prima dell’arrivo del cucciolo, Beatrice è stata colpita da un grave lutto.

Sempre tramite Instagram, l’influencer ha fatto sapere della scomparsa del suo cane, con il quale ha condiviso tantissimi momenti. La stessa Beatrice Valli ha infatti così spiegato: “Avevo 14 anni quanto è entrato a far parte della nostra vita”. Un dolore che solo chi ama gli animali può ben comprendere. Sebbene il cucciolo non sostituirà affatto la perdita di Beatrice, certamente porterà gioia in un periodo per nulla facile per lei.