Beatrice Valli, l’attacco di Karina Cascella: “Meriti di andare a raccogliere i pomodori nei campi”

Ancora una volte Beatrice Valli è finita al centro delle polemiche. Nei giorni scorsi, infatti, non sono passate inosservate alcune dichiarazioni dell’ex volto di Uomini e Donne, venendo commentate anche da un volto noto sui social e non. Karina Cascella ha criticato duramente quanto detto dall’influencer.

“Meriti di andare a raccogliere i pomodori nei campi” – Nel corso della puntata del podcast The Roulette Talk, la Valli ha parlato della notorietà acquisita nel corso degli anni. Senza peli sulla lingua, l’ex tronista ha così ammesso a Elena Gradella:

“Se credo di meritarmi la notorietà? Sono sincera, mi merito anche di più. Nel senso che io vorrei sempre di più, mi piace e mi piacerebbe tra dieci anni dire ‘ah wow Bea guarda cosa ti creata. Sinceramente, la verità è questa. Secondo me facciamo talmente tanto sui social, credo che io e mio marito facciamo vedere molto che siamo, la verità. Belle cose, la famiglia: diamo dei bei valori […]. Tra dieci anni mi vorrei vedere con scalino un po’ più in su e dire: ‘Datti due pacche sulla spalla, non una’”.

Ovviamente queste dichiarazioni hanno scatenato il caos sui social, finendo al centro delle critiche. A scagliarsi contro l’ex tronista di Uomini e Donne, completamente in disaccordo, è stata la Cascella. L’ex opinionista di Barbara D’Urso ha così commentato:

“Io trovo che il video che ho postato precedentemente, al di là delle simpatia o antipatie, sia a dir poco imbarazzante per diversi motivi. Dal mio punto di vista quando la notorietà si acquisisce per la partecipazione ad un programma molto famoso e non per competenze personali specifiche io non credo che la popolarità sia meritata, nel senso che la si merita quando c’è una competenza specifica o hai fatto qualcosa per meritare quella popolarità”.

Proseguendo nel suo discorso, la Cascella ha confessato di aver smesso di seguire Beatrice per via del comportamento che avrebbe con Ludovica Valli. Per Karina, infatti, l’ex volto di UeD non manderebbe alcun messaggio positivo sui social. Ha poi concluso così:

“Ci sono delle persone laureate, che hanno fatto tanti sacrifici e si devono sentir dire che meritano di più. In un periodo come questo non si può dire che ci si merita di più quando sei una miracolata che non ha saputo fare altro nella vita se non postare quattro reel su Instagram quando invece gli operatori umanitari nella Striscia di Gaza stanno morendo letteralmente per cercare di salvare delle vite. E noi dobbiamo sentire che tu meriti di più? Tu meriti di andare a raccogliere i pomodori nei campi, che comunque è un lavoro onesto”.