Beatrice Valli, lo sfogo: “Dietro a tutto questo privilegio ci sono tanti sacrifici”

Dopo le recenti polemiche che l’hanno investita nelle ultime settimane, Beatrice Valli ha voluto nuovamente utilizzare i social per sfogarsi. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, è stata un vero e proprio fiume in piena riguardo quanto accaduto negli ultimi tempi.

“Dietro a tutto questo privilegio ci sono tanti sacrifici” – Nelle ultime settimane, come oramai risaputo, la Valli è stata spesso al centro delle critiche per le sue dichiarazioni in merito alla sua vita. In particolar modo, l’ex protagonista del dating-show di Maria De Filippi è attaccata dagli haters per quei privilegi ottenuti solo grazie alla fortuna.

Stanca dei continui attacchi social, Beatrice ha deciso di intervenire. Attraverso le sue IG Stories, infatti, la donna si è detta stanca dei giudizi che le vengono dati senza conoscerla realmente:

“Penso che la vita sia una sola e non capisco perché tanta gente la sprechi giudicando. Penso che la bellezza di noi esseri umani sia la diversità. Penso che i figli crescono così velocemente che devono essere vissuti, rispettati, amati. Penso che il valore delle piccole cose sia quello che alla fine ci salva. Penso come ultima cosa che il detto “vivi e lascia vivere” sia davvero un ottimo esempio per tutti ma in pochi riusciamo davvero a prenderlo sul serio”.

Ha poi così continuato:

“La realtà è che nonostante io sia una persona fortunata e sicuramente privilegiata sotto alcuni punti di vista, non ho mai fatto credere di essere una persona diversa da quella che sono. Anzi, spesso tutelo il mio essere per paura che quella parte interiore mia venga rovinata o inquinata. Dietro a tutto questo ci sono tanti sacrifici, spesso sensi di colpa nel dovermi dividere tra un figlio e l’altro è il mio lavoro che spesso non può essere gestito come vorrei”.

Nel concludere il suo sfogo, Beatrice Valli ha voluto ringraziare pubblicamente Marco Fantini, suo marito, per tutto l’amore e il supporto che le ha dimostrato: “Ho un marito che mi rispetta, mi ama e che ogni volta che non ci sono è come se fossi lì con loro”.