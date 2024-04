Beatrice Valli, lo sfogo: “Mi sono creata un lavoro da 0 e da sola”

Nonostante il suo proposito di voler condividere sempre meno il suo privato sui social, Beatrice Valli ha nuovamente deciso di aprirsi ai suoi follower. L’influencer, infatti, si è lasciata andare a un lungo sfogo nelle sue IG Stories, finendo nuovamente al centro delle critiche degli utenti.

“Mi sono creata un lavoro da 0 e da sola” – Da sempre molto attiva sui social, nelle scorse ore la Valli ha voluto sfogarsi con i follower su quanto sia difficile, per lei, riuscire a conciliare la famiglia e il lavoro. Attraverso le sue IG Stories, Beatrice ha voluto spiegare ai fan come riesce a gestire la sua giornata:

“Oggi giornata davvero bellissima sull’aspetto lavorativo, sono tornata da poco dall’ufficio piena di energia, a casa invece sono due giorni che Mati ha la febbre a 39 e non dorme e non mangia nulla se non si alimenta con il seno. Tutti noi facciamo i nostri sacrifici, prendiamo delle scelte o rinunciamo a qualcosa, fa parte della vita. La differenza la fa come vivi queste scelte”, ha così raccontato la donna.

L’ex volto di Uomini e Donne ha poi proseguito, spiegando di dover incastrare i suoi impegni con quelli del marito, Marco Fantini, così da non lasciare i bambini mai soli. Ovviamente, l’influencer non ha fatto mistero di essere affiancata da una baby-sitter.

Proseguendo con il suo discorso, Beatrice Valli non ha nascosto le tante critiche che le sono arrivate per il fatto che lei lasci i suoi figli a una tata:

“Proprio qualche settimana fa ho rinunciato a dei lavori all’estero davvero importantissimi per me e con grandi opportunità. Proprio per questo motivo, nella vita spesso bisogna fare delle scelte senza rimpianti o con la consapevolezza che non possiamo fare sempre tutto o Comunque possiamo scegliere la strada più facile perché in quel momento ci va bene così e essere in pace con la scelta fatta. Come farei io a lavorare se non avessi aiuti? Chi mi mantiene? Mi sono creata un lavoro da 0 e da sola con i pro e contro che ci sono dietro ad essere un lavoratore autonomo con partita iva se io domani smettessi di lavorare nessuno manterrebbe i miei figli e me stessa/ mio marito, quindi smettiamola di fare polemica e rimbocchiamoci tutti le maniche a far sì che questo mondo possa davvero essere migliore”.