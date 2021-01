Beatrice Valli, lo sfogo sul suo difficile passato: “Mi ha sempre spaventata non avere il controllo di me stessa”

Molto attiva e chiacchieratissima sui social, Beatrice Valli ha deciso di raccontarsi nuovamente. L’influencer è stata spesso al centro dell’attenzione per alcune sue dichiarazioni, recentemente ha deciso di sfogarsi.

Utilizzando Instagram, la donna ha voluto raccontare ai follower un doloroso periodo che si è ritrovata ad affrontare durante la sua adolescenza.

“Mi ha sempre spaventata non avere il controllo di me stessa” – Il tutto, stando al racconto della 25enne, è iniziata durante il periodo delle medie. In seconda media, la Valli ha iniziato a soffrire di attacchi di panico:

“Dicono che ero svenuta ma non mi accorsi di nulla, mi ritrovai in ospedale. Due, tre giorni dopo mi hanno dimessa senza spiegazioni”.

Quello, però, non fu il suo unico attacco di panico. Avvenuto un secondo episodio, la madre di Beatrice decise di portarla in ospedale dove fu ricoverata per 15 giorni ed è lì che le fu scoperta una ciste: “Dopo diversi esami trovarono un piccolo problema che alla nascita non erano riusciti a vedere. Mi trovarono una ciste di 2 cm nella parte destra della testa, non operabile e in mezzo ci passa un capillare, sarebbe stato pericoloso anche solo prendere una botta”.

Questo difficile periodo ha ovviamente segnato la vita della Valli: “Mi ha sempre spaventata non avere il controllo di me stessa. […] Ora, dopo che da tre anni non ho più attacchi di panico ho capito che la forza che la nostra mente ha è fortissima. Oggi il mio corpo mi dà dei segnali, mi avverte che non devo superare quel limite”

Concludendo questo suo sfogo, Beatrice Valli ha ammesso: “A distanza di anni ho capito una cosa, nessuno è invincibile, nessuno è perfetto, i problemi ci sono e vanno risolti. Non siamo donne perfette ma sappiamo quello che vogliamo e cerchiamo, basta solo cercare il momento giusto. La felicità la possiamo trovare solo in noi stessi”.