Beatrice Valli: parla della gravidanza e dei nuovi progetti

Beatrice Valli è tornata a raccontarsi sui social. L’ex corteggiatrice è infatti tornata da poco dalla sua vacanza a Dubai, dove ha festeggiato il Capodanno insieme alla sua famiglia. L’influencer ha quindi deciso di aggiornare i suoi due milioni di fan riguardo la sua terza gravidanza e i suoi nuovi progetti.

LA GRAVIDANZA – Beatrice è da poco entrata nel quinto mese di gravidanza, come lei stessa ha annunciato. A chi le chiede come sta procedendo, la Valli risponde: “Non sono mai arrivata al quinto mese con questi chili. Non vi svelerò quanti perché ne ho presi più della gravidanza di Bianca e Ale. Quindi o si fermerà nei prossimi mesi oppure ingrasserò di più. Spero di no perchè con Alessandro ho preso 28 chili!”.

LA FESTA DI COMPLEANNO – Sebbene sia tornata da poco da Dubai, la donna sta già pensando di tornarci: “Ci hanno sconsigliato di andarci in estate perché fa caldissimo, 50 gradi, però ci torneremo a Capodanno e probabilmente trascorreremo lì anche il Natale!”. Beatrice Valli deve però mettere da parte questo progetto perché ne ha un altro ancora più importante: la sua festa di compleanno. “Per il mio compleanno farò una grande festa, – rivela l’ex corteggiatrice – sarà più speciale del solito perchè sono incinta… Non vi svelerò altro perchè lo vedrete nei prossimi giorni ma vi dico che sarà una festa ancora più bella degli scorsi anni“