Beatrice Valli, piovono critiche sui social: lo sfogo su Instagram

Ancora una volta a finire nel mirino delle critiche social è stata Beatrice Valli. Da poco diventata mamma per la quarta volta, è la terza figlia avuta da Marco Fantini, gli haters non l’hanno risparmiata. L’ex volto di Uomini e Donne è subito intervenuta sui social, replicando con un lungo sfogo.

SOMMERSA DALLE CRITICHE – Questa volta a far scatenare la polemica non è stata nessuna dichiarazione da parte della Valli, ma l’uso che quest’ultima fa dei social. Ad alcuni utenti, infatti, non è affatto piaciuto il modo in cui l’ex tronista ha recentemente gestito il suo account su Instagram.

Seguita da più di 3 milioni di follower, la Valli non è più attiva sui social come un tempo. Diversi fan, quindi, si sono lamentati di questo, facendo notare come oramai Beatrice utilizzi il suo account su Instagram solo per le sponsorizzazioni. Davanti a queste dure critiche, la donna è così intervenuta, come riportato da IsaeChia, attraverso le sue IG Stories:

“Eccomi qui. È vero sono sparita un po’ in questo periodo. Diciamo che un po’ è stato il periodo della gravidanza particolare. Volevo parlare con voi di questo. In tanti di voi mi scrivono che l’approccio nei confronti dei social è cambiato nel condividere la vita quotidiana. Che è diventato solo un lavoro. Magari prima eravamo un po’ presenti in quello che facevamo e che condividevamo. Invece adesso è un po’ come se i social per noi in questo momento siano diventati solo uno scopo di business. E che non ci sia più nulla di veritiero.

Quando in realtà vi assicuro che dietro a tutto quello che facciamo, oltre a esserci il lavoro, c’è anche sicuramente parte della nostra vita. Quello che noi facciamo, rappresentiamo, fa parte della nostra vita, da sempre. Ci sono dei momenti, dei periodi che magari siamo più presenti e vi portiamo un po’ più con noi. Vi portiamo in quella che è la nostra vita privata, il raccontarvi di cose nostre, di esperienze, non soltanto relative al lavoro. Ci sono dei periodi invece in cui purtroppo le persone, normali, perché siamo persone normalissime, possono affrontare dei momenti in cui sono un po’ più fragili. Hanno meno voglia di parlare, di confrontarsi”.

Beatrice Valli ha poi così proseguito:

“Soprattutto noi che facciamo un lavoro in cui siamo esposti h24 in tutto e per tutto. Per scelta? Sì per scelta. Però ci sta anche che se io scelgo in questo periodo o nell’ultimo periodo di essere un po’ più assente perché è un periodo per me di cambiamento, un momento in cui sono un po’ più fragile, un momento in cui voglio tenerlo per me, è giusto rispettarlo. Non è giusto puntare il dito contro e dire ah siete cambiati, fate questo solo per lavoro, non c’è più nulla di vero, prima eravate molto più presenti con noi”.

I social sono per me uno strumento bellissimo, che ci porta a confrontarci, a poter parlare. Non è soltanto l’aspetto negativo che è quello che spesso si vede, ah ormai ci hanno rovinato”. Dipende da come si usano, come li percepite. Devo dire su questo che io ho saputo affrontare questo mio momento non bellissimo, tenerlo per me, perché credo che ogni momento della nostra vita sia un momento di cambiamento, di conoscere se stessi, di confrontarsi, e magari in questo momento non ero pronta per esternarlo, non sono pronta per esternarlo. E l’ho voluto tenere per me.

Io così ho saputo affrontare al meglio quello che stavo vivendo. Magari se lo avessi affrontato in maniera diversa, sempre con il sorriso, sempre come facevo e ho sempre fatto, magari non avrei capito fino in fondo quello che mi stesse succedendo. Non è che ho preso una pausa dal mio lavoro, da quello che è il mio essere da sempre. Ma ho preso una pausa nel capire cosa io fossi in quel momento, cosa io stessi provando o stesse succedendo. Una pausa nel dire posso finalmente riposarmi un po’, godermi questa gravidanza perché purtroppo con tutto quello che è stato non mi sono goduta, godermi la mia famiglia, i miei figli.

Oltre a quello che vi facciamo vedere tutti i giorni, non c’è soltanto Beatrice Valli, Marco e i bambini. C’è una vita, c’è una famiglia dietro, una responsabilità, tanto amore da dare, tanto rispetto. Ci sono tantissime cose che purtroppo non si vedono. Non si vedono perché a volte si vede soltanto l’aspetto esteriore di una persona sui social e questo è anche un po’ brutto. Non si va mai in fondo davvero per capire che quella, io in questo caso, è una persona.

Ed è giusto che possa avere i suoi momenti, anni stupendi, momenti in cui vorrebbe esternare tutto, ma non è pronta nell’affrontarlo. Siamo persone che devono essere rispettate, come tutte. Credo che questo mio momento debba soltanto essere rispettato. Non tutte purtroppo l’hanno capito. Ho ricevuto anche dei messaggi non tanto carini. Mi dispiace leggere certe cose. Chi mi conosce da tanti anni sa benissimo chi sono, cosa sono e come sono”.