Beatrice Valli, polemica dopo la segnalazione di Deianira: “La Valli non di smentisce mai”

È tornata nuovamente al centro della polemica Beatrice Valli, ex volto noto di Uomini e Donne. Da quanto trapelato dalle segnalazioni giunte a Deianira Marzano, ancora una volta non sono piaciute alcune dichiarazioni dell’influencer.

“Non si smentisce mai” – Dopo la nascita della loro figlia, Beatrice e Marco Fantini sono pronti a dedicarsi finalmente alle tante attese nozze. Rinviate per la nascita di Azzurra, sembra proprio che il matrimonio stia prendendo sempre più forma e sia sempre più vicino.

È sempre sul tema “matrimonio” l’ultima dichiarazione che non è di certo passata inosservata agli attenti utenti di Instagram. A portare al centro dell’attenzione la frase della futura moglie di Fantini è stata la Marzano, condividendo nelle sue IG Stories una segnalazione giuntale da una follower.

“Beatrice Valli che dice che le bomboniere non si fanno più, non vanno più di moda ecc…ma si rende conto che noi negozianti del settore abbiamo appena ripreso a lavorare dopo un anno e mezzo tragico? Ma perché prima di parlare non mette in moto il cervello?!”, ha così scritto l’anonima utente. La critica della ragazza ha trovato l’appoggio di Deianira che ha aggiunto: “La Valli non si smentisce mai”.

Sembrava che tutto fosse finito con quella IG Story, ma Deianira, con l’ironia che da sempre la contraddistingue, ha ripreso il discorso della Valli. La nota opinionista, nota sui social per i tanti scoop lanciati, ha aggiunto:

“Tornando alla questione delle bomboniere Valli. Metti caso che uno non viene al matrimonio e non usufruisce della cena, ti porta un regalo a casa: un presente glielo vuoi dare o no?”.

Davanti a queste critiche, come risponderà Beatrice? Come già detto in precedenza, l’influencer in passato è spesso finita al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni. Come reagirà questa volta? Lascerà correre o dirà qualcosa?