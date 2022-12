Beatrice Valli, problemi in gravidanza: “Il ginecologo mi ha messo in assoluto riposo”

Dopo aver annunciato di essere in dolce attesa per la quarta volta, Beatrice Valli ha voluto aggiornare i suoi fan sulle condizioni di salute sue e del futuro nascituro. A differenza delle precedenti gravidanze, l’ex volto di Uomini e Donne ha riscontrato diversi problemi che la stanno costringendo a stare in assoluto riposo.

“Il ginecologo mi ha messo in assoluto riposo” – Purtroppo la quarta gravidanza della Valli non sta procedendo a gonfie vele come le precedenti. Volendo tenere aggiornati i suoi follower riguardo la sua condizione di salute, l’influencer ha rivelato i risultati delle sue ultime visite mediche.

“Nell’ultima visita il mio ginecologo purtroppo mi ha riscontrato un accorciamento dell’utero che non è normale e per questo motivo mi ha messo a riposo”, ha così ammesso Beatrice. La donna ha poi aggiunto che tra 15 giorni dovrà sottoporsi a una nuova visita medica così da sapere come e cosa fare con il suo problemi all’utero.

Nonostante i problemi emersi durante questo delicato periodo, Beatrice Valli non si è fatta di certo abbattere. Ha così affermato ai suoi fan: “Sono molto fortunata perché questo problema mi è successo alla quarta gravidanza, a molte donne succede già alla prima quindi va bene così“.

QUARTA CICOGNA IN ARRIVO – Dopo le iniziali smentite su una possibile quarta gravidanza, Beatrice ha deciso di uscire allo scoperto e confermare l’arrivo di un’altra cicogna. Per l’ex tronista si tratta della quarta gravidanza, la terza avuta insieme al marito Marco Fantini. Anche questa volta, da come rivelato proprio dalla Valli, si tratta di un altro fiocco rosa.