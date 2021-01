Beatrice Valli, risponde alle accuse che vedono freddo il rapporto con la sorella Ludovica: “La gente vede il marcio in tutto”

A finire molto spesso al centro dell’attenzione social è Beatrice Valli. Chiacchieratissima per alcune sue dichiarazioni che hanno suscitato non poche polemiche, la donna è tornata a far parlare di sé.

Partecipando al gioco che in molti hanno deciso di fare su Instagram, la Valli ha voluto parlare del suo rapporto con la sorella Ludovica, molto spesso messo in discussione.

“La gente vede del marcio in tutto” – Nel corso della loro avventura sui social, le sorelle Valli sono state spesso al centro delle discussioni. In molti hanno accusato Beatrice di non parlare mai della sorella, ipotizzando che tra le due ci sia un rapporto distaccato.

Decidendo di partecipare ad un gioco su Instagram molto in voga in questi giorni, ossia Vero/Falso, Beatrice ha finalmente chiarito questo dubbio. A chi le ha fatto notare il fatto che evita di parlare di Ludovica, la donna ha risposto:

“È vero! E volete sapere il perché? Perché la gente vede del marcio in tutto e giudica. Si permette di parlare di cose che non sanno, quindi preferisco tenere certe cose per me, proteggendo quello che sono io e quello che è la nostra famiglia. Basta!”.

Riguardo il rapporto delle sorelle Valli, ne ha parlato anche Eleonora, l’altra sorella. La ragazza ha ribadito che tra di loro c’è un ottimo e forte rapporto. Continuando, la Valli ha spiegato che tra lei e Beatrice da bambine, essendo coetanee, c’erano un forte legame. Quando poi l’ex volto di UeD, rimasta incinta a 17 anni, se n’è andata da casa, si è un po’ allontanata dalla famiglia.

LA DOMANDA SUL PADRE – Le domande sulla situazione familiare non sono però finite. C’è chi ha chiesto a Beatrice Valli anche il suo rapporto con il padre. Dopo la separazione con la madre delle tre ragazze, l’uomo non è riuscito ad instaurare un buon rapporto con le figlie. Riguardo ciò, la donna ha replicato:

“Parlo poco della mia famiglia in generale. Non per forza se siamo persone così esposte dobbiamo raccontare o far vedere tutto della nostra vita”.