Beatrice Valli: rivelato il motivo dietro la sua scelta di mostrare di meno la sua vita privata

Finita spesso al centro delle polemiche sui social, Beatrice Valli ha deciso di condividere di meno la sua vita privata. Attraverso un recente sfogo pubblicato sul suo profilo di Instagram, l’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato i motivi dietro questa sua decisione.

“A questo non ci sto” – La Valli è nota per la sua partecipazione a UeD, dove ha conosciuto Marco Fantini, suo attuale marito. Dalla loro storia d’amore sono nate Azzurra, Bianca e Matilda Luce. Inoltre, l’ex tronista è mamma di Alessandro, nato da una sua precedente relazione.

Beatrice ha spesso condiviso con i fan la sua quotidianità, ma recentemente si è trovata al centro di diverse polemiche. Proprio per questo l’influencer ha deciso di esporsi di meso sui social, mostrando di meno la sua vita privata.

L’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di spiegare il motivo dietro questa sua decisione sul suo account su Instagram. La Valli ha pubblicato una serie di foto scattate durante le festività natalizie. Nella didascalia che accompagna questi scatti, l’ex tronista ha così esordito: “Ho deciso in queste festività di mettermi completamente off sul lavoro e impegni personali per dedicarmi completamente alla mia famiglia”.

La donna ha poi così proseguito:

“Non c’è niente di più bello (allo stesso tempo faticoso) nel godersi ogni singolo momento con loro! Vi dico la verità, avrei voluto che queste vacanze non finissero mai…Allo stesso tempo però mi mancava anche solo un’ora per me, una boccata d’aria o anche solo una doccia calda fatta con calma e serenità”.

Beatrice ha colto l’occasione di sfogarsi con i fan, spiegando il perché dietro la sua scelta di esporsi di meno sui social. La donna non ha nascosto che questa sua decisione sia dovuta alle continue critiche ricevute recentemente:

“Sto pubblicando un po’ meno perché spesso la nostra esposizione non viene sempre vista con positività, rispetto e supporto. Anzi, viene sminuita, vista come di cattivo gusto e superficiale. Allora a tutto questo non ci sto, perché siamo sempre stati coerenti, educati, rispettosi, con messaggi sempre positivi e senza fingere di vivere una vita diversa da ciò che siamo.

Sia chiaro, erano due mesi che avrei voluto scrivere due righe a riguardo ma non ho mai avuto l’occasione. Spero possa essere d’aiuto a tante donne e mamme da cui anche io ho tanto da imparare. Ogni giorno siete tantissime a scrivermi e sono felice di poter confrontarmi e condividere con voi pensieri!”.