Beatrice Valli, rompe il silenzio dopo i giorni di assenza: “Sono giorni molto pesanti e duri per me”

Sempre molto attiva sui social, nei giorni scorsi Beatrice Valli è sparita da Instagram, facendo preoccupare i suoi tantissimi fan. Durante la sua assenza, sia Marco Fantini, marito dell’ex volto di UeD, e Sandra, la madre, hanno rassicurato i follower circa le condizioni di salute dell’influencer. Nelle scorse ore è stata proprio la Valli ad intervenire, aggiornando i fan.

“Sono giorni molto pesanti e duri per me” – Dopo l’improvvisa assenza da parte dell’ex corteggiatrice, lei stessa ha deciso di rompere il silenzio proprio sui social. Nelle ultime ore Beatrice ha deciso di pubblicare un post in cui ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute, rivelando così la diagnosi che le è stata fatta:

“Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana.

Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato 💪🏻”



Ha poi così concluso: “Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena, spero di tornare presto da voi ♥️✨”.

Non sono mancati i ringraziamenti verso il marito Marco, sempre al suo fianco. Non sono nemmeno mancati i commenti da parte dei suoi tantissimi fan, che hanno subito mostrato a Beatrice Valli la loro vicinanza e il loro sostegno. Ai follower della donna, si sono aggiunti i commenti di Fantini e delle sue amiche, come, ad esempio, Giulia Salemi e Costanza Caracciolo.