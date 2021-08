Beatrice Valli, sbotta contro gli hater: “Smettetela di essere così pesanti”

Ancora una volta Beatrice Valli è finita al centro degli attacchi degli hater. A far infuriare il popolo dei social è stato vedere l’influencer, insieme alla famiglia, senza la mascherina. Davanti agli attacchi dei cosiddetti leoni da tastiera, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha deciso di replicare.

“Smettetela di essere così pesanti” – Solo da poco tempo la Valli, insieme al futuro marito Marco Fantini e ai suoi tre figli, è uscita dalla quarantena. Tutta la famiglia ha infatti contratto il Covid, rimanendo così chiusa in casa per diverse settimane.

A far infuriare gli utenti di Instagram sono state le IG Stories di Beatrice dove si è mostrata senza mascherina. La donna è stata quindi accusata di non rispettare le regole anti-Covid. Davanti a questi attacchi, l’ex volto di UeD ha deciso di rompere il silenzio, rispondendo sui social.

La Valli ha deciso innanzitutto di spiegare che le IG Stories incriminate sono state girate nella via di casa sua, mentre stavano salendo in macchina. Ha poi aggiunto: “Non ci siamo messi la mascherina perché non c’era nessuno, erano le 8.30 del mattino e se siamo tra noi possiamo anche non metterla. E’ ovvio che se andiamo alle giostre o al bar la mettiamo, seppur all’esterno la mascherina non sia obbligatoria”.

L’ex concorrente del Trono Classico ha voluto spiegare anche perché si è giustificata di tale comportamento. La Valli ha ribadito di aver sempre rispettato le regole, nonostante non ci sia più l’obbligo della mascherina.

Beatrice Valli ha poi concluso con la risposta ai continui attacchi degli hater, dichiarando: “Ma perché voi mangiate con la mascherina? Le persone che hanno scritto cose fuori luogo dovrebbero portare rispetto. Smettetela di essere così pesanti, soprattutto in un momento di felicità in cui siamo tornati liberi e possiamo uscire, dovete ancora scassare? vi prego, fatelo per me”.