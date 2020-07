Beatrice Valli si ribella per il body shaming subìto: “Siete senza rispetto”

Scoppia la polemica sui social network intorno all’influencer Beatrice Valli che di è stufata dei commenti dei soliti hater e ha deciso di alzare la voce e di difendersi da alcune “accuse” che aveva ricevuto in seguito alla pubblicazione di un suo video su Tik Tok.

La nota influencer aveva ricevuto numerosi commenti in cui le veniva fatto del body shaming e le si rimproverava di avere ancora dei chili di troppo e degli evidenti segni di cellulite. Ricordiamo che la Valli solamente due mesi fa ha dato alla luce la piccola Azzurra, sua terzogenita.

Tra i commenti più esagerati, addirittura uno degli utenti aveva utilizzato l’emoji del vomito. La Valli ha detto basta e si è ribellata: “Siete senza rispetto. Dovete essere più rispettosi”. La venticinquenne si è rivolta ai suoi hater per cercare di far capire loro che determinati commenti a persone più deboli possono essere lesivi e dannosi.

Dopo tutte le campagne di questi tempi contro il body shaming, è assurdo che dobbiamo ancora assistere a scene del genere e che bisogna ancora “difendersi” se si esibisce qualche chilo di troppo o imperfezioni fisiche. Ancora più surreale, secondo lei, che tali accuse vengano rivolte a una neo mamma.

La Valli ha concluso dicendo che attualmente non ha nessun’esigenza lavorativa che la obblighi a rimettersi subito in forma, ma che comunque lo sta già facendo in maniera cadenzata e senza fretta. Adesso la sua proprietà è quella di godersi la sua famiglia e crescere in serenità i suoi tre figli.