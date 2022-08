Beatrice Valli, torna a parlare del reddito di cittadinanza: “Mi sono espressa male”

Nei giorni scorsi Beatrice Valli è finita nell’ennesima bufera social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è espressa in merito al reddito di cittadinanza, facendo storcere il naso a molti utenti di Instagram.

Vista la polemica che si è scatenata dopo le sue dichiarazioni, con tanto di interventi da parte di altri influencer, Beatrice è tornata sull’argomento. La moglie di Marco Fantini, infatti, ha deciso di chiarire la situazione.

“Mi sono espressa male” – Pochi giorni fa, nel rispondere ai fan, la Valli si è lamentata di non riuscire più a trovare una babysitter. Ha inoltre aggiunto che questa difficoltà non la sta vivendo solo lei, ma anche conoscenti e amici. Secondo Beatrice ciò avviene perché la gente “tanta voglia di lavorare”, aggiungendo, in un’altra risposta, che il reddito di cittadinanza è “la rovina del mondo”.

A molti non è piaciuto il suo punto di vista sul reddito. L’influecer si è così trovata ancora una volta al centro della polemica, venendo criticata non solo dai seguaci, ma anche da altri volti noti sui social. Davanti a tutto ciò, Beatrice ha deciso di intervenire.

Attraverso le sue IG Storie, nelle scorse ore la Valli è tornata a parlare del reddito di cittadinanza. La donna ha voluto chiarire la situazione, ammettendosi di non essersi espressa bene l’ultima volta. Beatrice Valli ha così dichiarato:

“Intervengo nuovamente su questo argomento per meglio spiegarmi e così chiudere la spiacevole discussione che ha generato una mia story. Sono fermamente convinta che ogni aiuto, quindi parlo in generale, deve raggiungere chi effettivamente ne ha bisogno. Purtroppo succede, e lo sappiamo tutti benissimo, che molte volte ci sono persone che se ne approfittano e si approfittano di vantaggi a discapito di chi ne ha realmente diritto e necessità”.

Ha poi concluso: “Forse esprimendomi male volevo semplicemente dire che tante persone hanno bisogno di questi aiuti e sostegni economici e magari non riescono a ottenerli. Mi dispiace aver fatto credere che io sia distante dalla realtà e non comprenda il momento storico in cui viviamo e le difficoltà di tante persone. Mi sono sempre ripromessa di non entrare in argomenti politici o si semplice populismo in quanto, prima di ogni cosa, cerco sempre di rispettare la visione di tutti”.