Beatrice Valli, una foto fa preoccupare i fan. Arriva la spiegazione: “La sfiga è sempre con me”

Dopo una gravidanza per nulla facile, un mese fa Beatrice Valli ha potuto abbracciare Azzurra, la sua terzogenita, avuta con Marco Fantini. L’influencer ha però pubblicato una foto su Instagram che ha fatto preoccupare i suoi tanti fan. Viste le insistenti domande, la donna ha voluto spiegare cosa sta succedendo.

“Non è un periodo semplice” – Sebbene la donna, insieme al futuro marito, sia attualmente sul Lago di Como per una breve vacanza, sembra proprio che non stia bene. A mostrarlo è stata una delle recenti foto che ha condiviso sui social. In una forma smagliante, il volto di Beatrice è parso stanco. I follower si sono subito preoccupati, sommergendo di domande la donna.

L’influencer ha quindi deciso di spiegare cosa sta accedendo, rivelando di non essere affatto in buona salute. La donna ha infatti contratto la mastite, passando vari giorni con la febbre alta. Nonostante stia seguendo una terapia antibiotica, ha ammesso che il terzo giorno è stato piuttosto pesante: “Non è un periodo semplice, la sfiga è sempre con me”.

“Vado sempre avanti…” – La Valli ha poi continuato a raccontare questo periodo non per nulla facile. Come anche detto dai medici che l’hanno visitata, un periodo di forte stress può portare a queste situazioni. “Vado sempre avanti finché non arrivo a un limite”, ha così ammesso l’ex corteggiatrice.

Beatrice Valli ha poi concluso il suo sfogo ricordando che non sempre dovrebbe fornire spiegazioni per qualsivoglia cosa. Ha anche aggiunto che nonostante il periodo di forte stress, si considera una donna fortunata.