Beatrice Valli, un’altra cicogna in arrivo? Una IG Story fa discutere

Molto spesso altro centro dei social, Beatrice Valli è tornata nuovamente a far parlare di sé. A destare l’attenzione dei follower dell’influencer è stata una Instagram Story pubblicata nelle scorse ore, portando a ipotizzare che sia in arrivo una nuova cicogna. Cos’è successo?

L’EMOJI CON IL PANCIONE – Molto spesso criticata per alcune sue dichiarazioni fatte sul web, la Valli continua a conquistare i social. Seguita da ben 2,7 milioni di follower su Instagram, la donna è sempre pronta a condividere ogni cosa con i suoi fan. Divenuta per la terza volta mamma solo pochi mesi fa, c’è chi ha ipotizzato che la coppia Valli-Fantini sia in procinto di allargare nuovamente la famiglia.

Ad insospettire gli utenti è una IG Story condivisa dall’influencer dove è presente l’emoji del pancione, sarà realmente così? In realtà, a chiarire ogni dubbio è la didascalia che accompagna la storia incriminata: “Comunque dopo queste feste sembro di nuovo incinta”. Sembra proprio che durante questi giorni di festa, la Valli si sia giustamente concessa molti sgarri, tanto da sembrare incinta.

IN ATTESA DELLE NOZZE – Data quindi la spiegazione presente nella IG Story incriminata, l’ex corteggiatrice è decisa, almeno per il momento, a dedicarsi totalmente ai suoi tre figli. L’ultima arrivata è Azzurra, nata durante la pandemia. Inoltre, come ammesso anche dalla coppia, attualmente la loro attenzione è sulle nozze, rinviate al prossimo anno. Solo un mese fa, Beatrice Valli aveva rivelato sui social, spiegando il perché di tale decisione:

“Avremo tempo di festeggiare in un secondo momento. Solo allora potremo festeggiare davvero senza aver limiti e vivendo appieno quel giorno. Non sarebbe stato un matrimonio vissuto appieno e felice, mai avrei potuto pensare di festeggiare un momento così speciale in un anno così triste per tutto il mondo. Per rispetto di quest’anno abbiamo quindi deciso di rinviare all’anno prossimo il nostro matrimonio. Sono contenta perché sarà ancora più magico: non saranno solo 2 cuori a portarci le fedi ma saranno 3”.