Becao non rinnova, c’è anche il Napoli

Secondo quanto arriva da Udine, Becao non sarebbe intenzionato a rinnovare e già in estate potrebbe partire. C’è anche il Napoli

L’Udinese sembra doversi mettere il cuore in pace: Rodrigo Becao non rinnoverà il suo contratto, in scadenza nel 2024, e saluterà a fine stagione. Il giocatore brasiliano sembra poter andarsene già questa estate, con i bianconeri pronti a cederlo.

Su di lui si sono già mosse Napoli e Inter, con i partenopei che sarebbero intenzionati a fare una mossa al più presto possibile. Il calciatore, per ora, non sembra aver dato preferenze ma ci sarebbe la volontà di trasferirsi in una big.

Becao saluta?

Qualche giorno fa anche Pierpaolo Marino ha parlato della situazione. Il calciatore non sembra voler rinnovare, per trasferirsi altrove in Italia. Su di lui ci sono anche squadre estere, ma la possibilità che resti in Italia è più elevata.

Intanto il dirigente bianconero ha dichiarato: “Le nostre strategie di mercato sono molto meditate ed attente. Oggi dire chi sarà venduto è difficile, non lo so io e non lo sa la Società perché ci sono davvero molte variabili nel calciomercato, le cose possono cambiare da un giorno all’altro. Becao stiamo cercando di trattenerlo e rinnovarlo, ne stiamo parlando ma al momento la trattativa non decolla”. Chiaro come, quindi, il calciatore potrebbe andar via molto presto. Il brasiliano è da mesi nel mirino di Inter e Napoli che si daranno battaglia in estate per averlo. I partenopei hanno bisogno di un nuovo difensore, per la possibile partenza di uno di quelli attuali.