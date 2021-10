Belen – Antonino, crisi vera o strategia? Ecco gli indizi

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese starebbero attraversando un periodo di forte crisi. Questo è quanto riportato dai vari influencer ed esperti di gossip e quotidiani legati al mondo dello spettacolo. Tuttavia, attualmente i due non hanno fatto dichiarazioni in merito, quindi non conosciamo ancora la realtà dei fatti.

CRISI IN CORSO? – Le voci sono circolate a seguito di alcuni indizi lasciati dai diretti interessati sui profili social. La showgirl argentina ha pubblicato qualche giorno fa un post dove inneggiava a rimanere single, mentre Spinalbese ha risposto con una foto delle figlia Luna Marì nelle braccia di una donna girata di spalle. Sta di fatto che tralasciando questi dettagli, i due non hanno rivelato nulla di concreto.

L’unica certezza è la seguente: la coppia non pubblica una foto insieme ormai dal compleanno di Belen risalente al 20 settembre. Nonostante entrambi amino la propria privacy, spesso comunque pubblicavano delle stories o degli scatti insieme. Invece, attualmente tutto tace.

STRATEGIA? – In queste ore, però, sta circolando un’altra voce abbastanza inquietante. Pare che in realtà non ci sia nessuna crisi, ma solo una strategia in atto per spingere l’immagine di Antonino soprattutto sui social e non farlo rimanere all’ombra della Rodriguez. Questo è quanto dichiarato da alcuni addetti ai lavori, ma non sappiamo davvero la verità.

Solo i due potranno spiegare cosa sia effettivamente accaduto. Tutto tace in questo momento.