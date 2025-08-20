Belen e Cecilia, la data del riavvicinamento

Sono mesi, ormai, che Cecilia e Belen non si rivolgono più la parola. L’allontanamento tra le due sorelle è arrivato poco dopo l’annuncio della gravidanza della Rodriguez minore. Da quel momento in poi, nel nucleo familiare è calato il gelo totale.

Non si conoscono i motivi che hanno condotto alla rottura. Tuttavia, recentemente è giunta alle orecchie degli interessati un’ indiscrezione. A rivelarla è Alessandro Rosica. L’esperto di gossip ha raccontato che Belen e Cecilia qualche tempo fa avrebbero litigato in modo molto acceso. Tuttavia, la sorella maggiore, stando a quanto scritto, sarebbe pronta a lasciarsi tutto alle spalle. Quando? Alla nascita del nipotino.

Le sue parole:”Belen e Cecilia hanno litigato di brutto da tantissimi mesi ma la pace ritornerà con il parto della Cechu. La sorella maggiore andrà a sorpresa e faranno pace.” Il parto è ancora lontano. Il termine della gravidanza è previsto per la metà di ottobre. Per ora, dunque, secondo le previsioni di Rosica, le due sorelle continueranno ad essere distanti.

I seguaci della famiglia argentina hanno avanzato diverse ipotesi sul motivo che ha condotto alla discordia tra le due showgirl. Secondo molti, al centro del litigio ci sarebbe Ignazio, marito di Cecilia.

Sulla questione, vige un estremo silenzio. Nessun membro del nucleo familiare ha rilasciato nel corso di questi mesi interviste sull’argomento. Non resta che aspettare la nascita del piccolo Moser. Nell’attesa che il fatidico evento si avvicini, sembra che Belen abbia trovato consolazione nelle braccia della sua nuova fiamma. Recentemente, la modella è stata fotografata in dolce compagnia con Niccolò De Tommasi, noto avvocato romano. Le immagini non lasciano alcun ombra di dubbio. Tra i due, è in atto una frequentazione.