Belen e Gianmaria Antinolfi, la madre di lui incerta sulla relazione

La nuova storia d’amore tra la showgirl Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi ha fatto scalpore sin dal suo inizio. Molti i cuori infranti dalla conclusione della relazione tra la modella e Stefano De Martino. Tra i tanti fan che esprimono la loro perplessità sul web, c’è anche la madre del suo nuovo amore.

DURO COLPO PER I FAN – Come si suol dire “al cuore non si comanda”, ed è esattamente questo che sembra essere successo alla tanta adulata Belen Rodriguez. Nonostante si tratti della sua vita privata, sebbene sia una personalità pubblica, i fan della coppia Rodriguez-De Martino ancora non riescono ad accettarne la fine. Lo si nota da diversi messaggi sul profilo Instagram della showgirl, abbastanza critici e pesanti. In molti fanno fatica ad accettare il bacio a Capri tra lei e l’imprenditore napoletano Antinolfi. Specialmente la madre-manager, Esmeralda Vetromile, di lui che si dichiara incerta sulla nuova relazione del figlio.

RELAZIONE INCERTA? – Il tutto è partito dagli avvertimenti rivolti a Belen da parte dell’ex di lui, Dayane Mello. Quest’ultima racconta di aver avuto una fugace relazione con l’imprenditore prima degli avvenimenti di Capri. Mello mette quindi la showgirl in guardia, onde evitare eventuali delusioni d’amore. A difesa di Antinolfi è intervenuta la madre in una recente intervista sul settimanale “DiPiù”. «Dayane e Gianmaria si sono frequentati per qualche settimana. Poi è arrivata Belen. – ha dichiarato la donna – Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente».

Riguardo invece la relazione stessa tra Belen e Gianmaria Antinolfi, la madre si dichiara incerta sul futuro di questo legame. «Diciamo che sono un po’ stordita dal vortice in cui è finito Gianmaria. Mi domando come finirà».

Per vedere una foto di Gianmaria Antinolfi, clicca qui.