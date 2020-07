Belen, Stefano e la fine della storia: il gesto di lei come quello di Emma

Ormai è finita definitivamente tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ad annunciarlo in un certo senso è stato proprio Stefano sul suo profilo privato. Belen, invece, ha fatto un gesto che ha fatto pensare molti. Scopriamo insieme quale.

BELEN RODRIGUEZ: IL GESTO COME EMMA MARRONE – Belen pare che abbia fatto un gesto molto simile a quello che fece Emma Marrone quando fu scaricata da Stefano proprio per Belen. Quest’ultima ha pubblicato una storia su Instagram nella quale appare una sedia in vimini. Ha poi aggiunto una canzone molto nota: ”Bella Senz’Anima”.

Per i molti di voi, seguaci della coppia, il titolo di questa canzone non passerà affatto inosservato. Emma Marrone la cantò ad Amici dopo essere stata lasciata dallo stesso Stefano per Belen Rodriguez. All’epoca aveva appena vinto il festival di Sanremo e aveva scelto questa canzone anche per la conferenza stampa ufficiale. Era un chiaro riferimento a Belen e Stefano che in quel preciso momento si trovavano dietro le quinte.

Ma la ruota gira, perchè adesso a condividere quella stessa canzone è stata la stessa Belen, che l’ha dedicata al suo ormai ex marito a quanto pare. Ormai tra i due, dunque, sembrerebbe essere definitivamente definita, nonostante la crisi iniziale sia durata abbastanza poco.

LA SMENTITA DI STEFANO DE MARTINO – Era stato dichiarato che Stefano avrebbe tradito Belen con Alessia Marcuzzi e questo avrebbe provocato la separazione da Belen e la crisi della Marcuzzi col marito Paolo Calabresi Marconi. In realtà, poi, Stefano ha smentito la notizia sul suo profilo di Instagram lasciando intendere che ormai è comunque single.