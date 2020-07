Belen e Stefano, niente saluto in aeroporto e la mamma prende le parti della figlia

Continua il mistero della fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra i due sembrerebbe essere finita molto male, il rapporto ora è glaciale ma i motivi di tale rottura restano ancora un’incognita per tutti. La showgirl argentina ha più volte cercato di mandare messaggi criptici sui social, senza però entrare nel dettaglio.

Stefano, d’altro canto, non si è pronunciato sulla vicenda, se non per smentire le voci su un presunto flirt con Alessia Marcuzzi, che sta scatenando il web. Il ballerino napoletano e protagonista di Made In Sud si limita a condividere momenti di relax tra viaggi in barca e momenti passati con il piccolo Santiago.

UN RAPPORTO GLACIALE – Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino questa volta sembrerebbe essere davvero finita, il loro rapporto è glaciale e si limita alla sola presenza del piccolo Santiago che ormai ha sette anni. Very Inutil People ha diffuso un video nel quale sono presenti Belen e Stefano all’aeroporto di Milano.

La showgirl argentina è tornata da Ibiza dove ha trascorso un paio di giorni e ad aspettarla all’aeroporto il ballerino napoletano, il quale chiaramente attendeva l’arrivo di Santiago. Il bambino ha accolto calorosamente il papà mentre i genitori non si sono nemmeno salutati, un rapporto freddo tra i due.

LA MAMMA DI BELEN SI SCHIERA DALLA PARTE DELLA FIGLIA – Veronica Cozzani, madre di Belen, si è schierata apertamente dalla parte della figlia. La donna, infatti, ha smesso di seguire Stefano De Martino su Instagram ma non sappiamo effettivamente da quanto tempo. Tuttavia, non è da escludere un possibile sketch di Made In Sud in cui il comico Peppe Iodice ha fatto alcune battute sulla vita privata di Stefano, tirando in mezzo anche lei.

“Mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera ‘Immacolata Rodriguez’.Mi ha detto testuali parole: ‘Dì al tamarro che io sono a casa sua a Milano. Ricordi il mutuo? Dove ha fatto l’inverno, faccia anche l’estate. Se ne torni a casa della madre a Torre Annunziata, tra i tamarri come lui” ha detto il comico. La risposta di Stefano: “Ma cambia numero, senti a me!”.